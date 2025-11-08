Österreich gegen Mali: Die U17-WM JETZT LIVE bei Sky & im kostenlosen Livestream
- Alle Matches des österreichischen U17- Nationalteams bei der FIFA U-17 WM 2025in Katar live bei Sky Sport Austria – zusätzlich auch im frei empfangbaren Stream auf skysportaustria.at sowie in der Sky Sport Austria App
- Alle Partien der deutschen Nationalmannschaft bei der FIFA U-17 WM 2025 in Katar live auf Sky Sport News
- 2. Gruppenspiel Österreich vs. Mali am Samstag, 8. November ab 13:50 Uhr
- Benjamin Vollmann kommentiert das zweiten Gruppenspiel der heimischen Nachwuchstalente
- Mit Sky Stream die U17-WM live streamen!
Sky überträgt alle Spiele des österreichischen Nationalteams bei der FIFA U-17 WM 2025 in Katar live bei Sky Sport Austria – zusätzlich auch im frei empfangbaren Stream auf skysportaustria.at sowie in der Sky Sport Austria App.
++ ZUM LIVESTREAM ++
Das zweite Gruppenspiel bestreiten die österreichischen Nachwuchstalente am Samstag, 8. November ab 13:50 Uhr gegen Mali – das erste Match gegen Saudi-Arabien gewannen die ÖFB-Junioren mit 1:0 (0:0), der letzte Gegner in der Gruppenphase kommt aus Neuseeland. Erstmals wird der Wettbewerb mit 48 Mannschaften ausgetragen.
Sämtliche Partien des Titelverteidigers, der deutschen U17-Nationalmannschaft, werden auf Sky Sport News zu sehen sein.
Die Gruppenspiele des österreichischen U17-Nationalteams:
Samstag, 8. November 13:50 Uhr: Österreich vs. Mali
Kommentar: Benjamin Vollmann
Dienstag, 11. November 16:35 Uhr: Österreich vs. Neuseeland
Kommentar: Benjamin Vollmann