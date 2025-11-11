Österreich gegen Neuseeland: Die U17-WM heute live bei Sky & im kostenlosen Livestream
- Alle Matches des österreichischen U17- Nationalteams bei der FIFA U-17 WM 2025 in Katar live bei Sky Sport Austria – zusätzlich auch im frei empfangbaren Stream auf skysportaustria.at sowie in der Sky Sport Austria App
- Alle Partien der deutschen Nationalmannschaft bei der FIFA U-17 WM 2025 in Katar live auf Sky Sport News
- 3. Gruppenspiel Österreich vs. Neuseeland am Dienstag, 11. November 16:35 Uhr
- Benjamin Vollmann kommentiert das dritte Gruppenspiel der heimischen Nachwuchstalente
- Mit Sky Stream die U17-WM live streamen!
Sky überträgt alle Spiele des österreichischen Nationalteams bei der FIFA U-17 WM 2025 in Katar live bei Sky Sport Austria – zusätzlich auch im frei empfangbaren Stream auf skysportaustria.at sowie in der Sky Sport Austria App.
++ Zum LIVESTREAM ++
Das dritte Gruppenspiel bestreiten die österreichischen Nachwuchstalente am Dienstag, 11. November um 16:35 Uhr gegen Neuseeland – nach zwei Siegen stehen die ÖFB-Junioren bereits in der K.o.-Phase des Turniers. Erstmals wird der Wettbewerb mit 48 Mannschaften ausgetragen.
Zudem sind sämtliche Partien des Titelverteidigers, der deutschen U17-Nationalmannschaft, auf Sky Sport News zu sehen.
Die Gruppenspiele des österreichischen U17-Nationalteams:
Dienstag, 11. November 16:35 Uhr: Österreich vs. Neuseeland
Kommentar: Benjamin Vollmann