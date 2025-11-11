Österreich gegen Neuseeland: Die U17-WM heute live bei Sky & im kostenlosen Livestream

Alle Matches des österreichischen U17- Nationalteams bei der FIFA U-17 WM 2025 in Katar live bei Sky Sport Austria – zusätzlich auch im frei empfangbaren Stream auf skysportaustria.at sowie in der Sky Sport Austria App

Alle Partien der deutschen Nationalmannschaft bei der FIFA U-17 WM 2025 in Katar live auf Sky Sport News

3. Gruppenspiel Österreich vs. Neuseeland am Dienstag, 11. November 16:35 Uhr

Benjamin Vollmann kommentiert das dritte Gruppenspiel der heimischen Nachwuchstalente

Sky überträgt alle Spiele des österreichischen Nationalteams bei der FIFA U-17 WM 2025 in Katar live bei Sky Sport Austria – zusätzlich auch im frei empfangbaren Stream auf skysportaustria.at sowie in der Sky Sport Austria App.

Das dritte Gruppenspiel bestreiten die österreichischen Nachwuchstalente am Dienstag, 11. November um 16:35 Uhr gegen Neuseeland – nach zwei Siegen stehen die ÖFB-Junioren bereits in der K.o.-Phase des Turniers. Erstmals wird der Wettbewerb mit 48 Mannschaften ausgetragen.

Zudem sind sämtliche Partien des Titelverteidigers, der deutschen U17-Nationalmannschaft, auf Sky Sport News zu sehen.

Die Gruppenspiele des österreichischen U17-Nationalteams:

Dienstag, 11. November 16:35 Uhr: Österreich vs. Neuseeland

Kommentar: Benjamin Vollmann