Österreich im Davis Cup mit Misolic und Rodionov gegen Italien
Österreichs Davis-Cup-Team für das Viertelfinale gegen Italien beim Final 8 in Bologna steht fest: ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer stellte im Einzel Filip Misolic und Jurij Rodionov auf.
Dies gab das Team am Mittwoch, eine Stunde vor der Begegnung, bekannt. Das Doppel mit Alexander Erler/Lucas Miedler war schon davor fixiert worden. Die Italiener bieten Flavio Cobolli als Nummer 1 und Matteo Berrettini sowie das Duo Andrea Vavassori/Simone Bolelli auf.
Laut Reglement spielen zunächst die Nummern zwei der Mannschaften, also Rodionov und Berrettini, gegeneinander. Danach trifft Misolic auf den Weltranglisten-22. Cobolli. Im Falle einer 2:0-Führung muss das Doppel nicht mehr gespielt werden und wird es in der Regel auch nicht.
(APA)
Bild: Imago