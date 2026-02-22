Österreich in Top Ten der Medaillenwertung – Norwegen mit Rekord

Österreich hat die Olympischen Winterspiele in Italien mit 18 Medaillen (5 Gold, 8 Silber und 5 Bronze) auf dem neunten Platz im Medaillenspiegel beendet.

Die Gesamtausbeute ist ident mit jener von vor vier Jahren in Peking (7/7/4). Damals kam das ÖOC-Team auf den siebenten Endrang. Einige Länder stellten neue Rekorde auf – auch die führende Wintersport-Nation Norwegen, die zum vierten Mal in Serie die Medaillenwertung gewann. Die meisten vierten Plätze sammelte Deutschland.

Doppel-Silbermedaillengewinner Wolfgang Kindl im Sky-Interview

Außer in Peking war Österreich bei Winterspielen lediglich in Turin 2006 (23/9/7/7) und Albertville 1992 (21/6/7/8) erfolgreicher. „Ich bin wirklich sehr zufrieden. Einerseits mit der Medaillenausbeute, andererseits ist mit Blick auf die zahlreichen Spitzenplätze die enorme Breite des Teams hervorzuheben“, resümierte ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer. „Mit 18 Medaillen können wir eine sehr positive Bilanz ziehen“, sagte ÖOC-Generalsekretär Florian Gosch.

Norwegen über allen anderen

Die besonders, aber nicht nur in den nordischen Ski-Disziplinen so starken Norweger holten 41 Medaillen (18 Gold, 12 Silber, 11 Bronze). Noch nie war ein Land bei einer Winter-Olympia-Ausgabe erfolgreicher: Sowohl, was die Gesamtsumme als auch die Zahl der Goldmedaillen betrifft. Auf Rang zwei landeten die USA, die mit zwölf Goldenen einen neuen nationalen Rekord aufstellten. Auch in der ewigen Medaillenbilanz der Winterspiele liegt übrigens Norwegen vor den USA in Führung.

Für neue nationale Gold-Rekorde sorgten auch das Gastgeberland Italien (10), die Niederlande (10) und Frankreich (8). Die Anzahl der Bewerbe war in Mailand/Cortina mit 116 freilich so hoch wie nie zuvor. Die ungeliebte Blech-Wertung „gewann“ Deutschland, das 14 vierte Plätze notieren musste. „Das schmerzt deswegen, weil es irgendwo zwischen Drama und Tragödie abgelaufen ist“, sagte dazu Olaf Tabor, der deutsche Chef de Mission. Für Österreich gab es fünf vierte Plätze und damit Rang acht.

CEO Andrea Varnier gab an, dass rund 1,3 Millionen Tickets für die Spiele verkauft worden seien, was 88 Prozent der Gesamtkapazität aller Veranstaltungen entspreche. Etwa 37 Prozent der Zuschauer kamen laut ihm aus Italien und 63 Prozent aus dem Ausland, die meisten davon aus Deutschland und den Vereinigten Staaten.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.