Österreich testet gegen Deutschland ohne 15 WM-Spieler

In den letzten drei Testspielen für die WM ab 10. Mai in Tschechien stehen dem Eishockey-Nationalteam von Österreich noch echte Gradmesser bevor. Am Donnerstag (19.00 Uhr) in Garmisch und am Samstag (16.15 Uhr) in Zell/See trifft das ÖEHV-Team auf Vize-Weltmeister Deutschland, zum Abschluss gastiert Weltmeister Kanada am 5. Mai (19.00 Uhr) in Wien.

Teamchef Roger Bader wird im Match am Donnerstag noch rund 15 WM-Spieler nicht zur Verfügung haben.

Von Meister Salzburg und Vize KAC sind vorerst nur Verteidiger Paul Stapelfeldt und Torhüter David Kickert dabei. Rund ein Dutzend Spieler aus Salzburg und Klagenfurt werden am Donnerstag einrücken, zunächst in Zell/See bleiben und eventuell am Samstag zum Einsatz kommen. NHL-Stürmer Marco Rossi und AHL-Verteidiger David Reinbacher sowie Stürmer Vinzenz Rohrer, mit den ZSC Lions im Schweizer Finale engagiert, kommen in der finalen Vorbereitungswoche nach Wien.

Der erste Test gegen Deutschland wird daher mit fast der gleichen Mannschaft bestritten, die in der vergangenen Woche gegen WM-Gastgeber Tschechien starke Leistungen geboten hat. „Wir möchten an diese Leistung anknüpfen. Auch wenn bei Deutschland ebenfalls noch die Spieler aus Übersee sowie von den Finalisten der DEL fehlen, verfügen sie dank ihrer Breite über einen guten Kader. Diese beiden Spiele werden uns erneut helfen, den nächsten Schritt zu machen“, erklärte Bader.

Auch Deutschland gegen Österreich noch ohne viele US-Spieler

Der deutsche Bundestrainer Harold Kreis hat seinen Kader schon upgraden können. So sind Torhüter Mathias Niederberger sowie die Stürmer Yasin Ehliz und Maxi Kastner vom entthronten Meister EHC Red Bull München ins Camp eingerückt. Für den finalen WM-Kader wird Verstärkung aus Nordamerika durch Nico Sturm (San Jose Sharks), JJ Peterka (Buffalo Sabres) und Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken) erwartet.

Ob Starverteidiger Moritz Seider (Detroit Red Wings) kommt, ist offen. „Wir sind auf einem guten Weg, unsere Identität zu finden, die wir für die Aufgabe bei der WM brauchen. Wir sind keine Underdogs mehr“, erklärte Kreis.

