Österreich verliert Spiel zwei gegen Lettland

Einen Tag nach dem 4:3-Erfolg hat sich Österreichs Eishockey-Nationalteam im zweiten Länderspiel in Lettland geschlagen geben müssen.

Die Auswahl von Teamchef Roger Bader verlor am Donnerstag in Riga das zweite Testmatch in der WM-Vorbereitung 0:1 (0:0,0:0,0:1). Oskars Lapinskis bezwang in der 51. Minute ÖEHV-Torhüter Sebastian Wraneschitz. Nächsten Donnerstag (19.00 Uhr) steigt in Feldkirch gegen Italien das erste Heimspiel im Vorfeld der WM ab 15. Mai in der Schweiz.

(APA) / Artikelbild: GEPA