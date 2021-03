Österreich vs. Dänemark: Das ist die ÖFB-Startelf

via

Das österreichische Nationalteam empfängt im dritten Spiel der WM-Qualifikation im Wiener Ernst-Happel-Stadion Dänemark. Das ÖFB-Team steht nach dem 2:2-Remis in Schottland und dem 3:1-Sieg gegen die Färöer bereits unter Zugzwang, denn Dänemark führt mit zwei Siegen und einem Torverhältnis von 10:0 die Tabelle an. Nur der Gruppensieger bekommt ein Fixticket für die WM 2022 in Katar. Hier ist die Aufstellung von Teamchef Franco Foda:

Mögliche taktische Formation (4-2-3-1): A. Schlager – Lainer, Trauner, Dragovic, Ulmer – Ilsanker, X. Schlager – Baumgartner, Sabitzer, Alaba – Kalajdzic

Im Vergleich zum Spiel gegen die Färöer stehen Stefan Ilsanker und Xaver Schlager statt Florian Grillitsch und Louis Schaub in der Startelf. Rapid-Stürmer Ercan Kara steht erstmals im Spieltagskader und könnte sein Debüt feiern. Yusuf Demir ist auch wieder dabei.

