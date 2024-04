Österreicher-Duell im Finale der Schweizer Eishockey-Liga

Im Finale der Schweizer Eishockey-Meisterschaft kommt es zu einem Österreicher-Duell zwischen Routinier Michael Raffl (35) und Youngster Vinzenz Rohrer (19).

Raffl schaffte es am Mittwoch mit dem HC Lausanne durch ein 4:2 bei Fribourg-Gottéron erstmals in dessen Vereinsgeschichte ins Finale, das Team des Kärntners setzte sich in der Halbfinal-Serie mit 4:1 durch. Der Vorarlberger Rohrer hatte zuvor mit seinem Club ZSC Lions bereits das Endspiel der National League erreicht.

Der Club aus Zürich entschied die „best of seven“-Halbfinalserie gegen den EV Zug mit 4:0 für sich. Raffl blieb am Mittwoch zwar ohne Scorerpunkt, der Nationalspieler hält nach elf Play-off-Spielen aber bei vier Toren und drei Assists und ist damit einer der Topscorer seines Clubs. Das erste Finalspiel findet am kommenden Dienstag in Zürich statt.

(APA)

Bild: Imago