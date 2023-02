Österreicher-Duell in der Premier League: das Roses Derby zwischen Wöbers Leeds United und Sabitzers Manchester United am Sonntag live & exklusiv bei Sky

Wenige Tage nach dem Nachholspiel am Mittwoch kommt es erneut zum Duell Leeds United gegen Manchester United

Das „Match of the Week“ FC Liverpool – FC Everton mit Sky Experte Mladen Petric und Florian Schmidt-Sommerfeld am Montag ab 20:30 Uhr live

Exklusiv für Sky Q Kund:innen präsentiert Sky auf Sky Sport UHD Leeds United – Manchester United am Sonntag und das Merseyside Derby am Montag zusätzlich auch live in Ultra HD

Sky überträgt von Samstag bis Montag alle zehn Spiele des 23. Spieltags der Premier League in voller Länge, acht davon live

Nur vier Tage nach dem 2:2 im Nachholspiel im Old Trafford kommt es am Sonntag erneut zum Roses Derby. Am Mittwoch durfte Marcel Sabitzer im Trikot der „Red Devils“ sein Startelfdebüt feiern und bekam gleich Sonderlob von Coach Erik ten Hag. Nun soll es auch der erste Scorerpunkt her, wo allerdings die Verteidigung der „Whites“ rund um den Ex-Salzburger Maximilian Wöber ein Wort mitzureden hat. Das Match Leeds United gegen Manchester United ist am Sonntag ab 14:50 Uhr live bei Sky zu sehen.

Kein Sieger im PL-Duell zwischen Sabitzer und Wöber

Im zweiten Traditionsduell des Wochenendes in der Premier League kommt es am Montagabend zum Lokalderby in Liverpool, wenn sich im „Match of the Week“ der FC Liverpool und der FC Everton gegenüberstehen. Beide Traditionsvereine von der Merseyside blieben in der bisherigen Saison weit hinter ihren Erwartungen zurück: Die „Reds“ belegen nur Platz zehn und liegen weit hinter den Champions-League-Rängen, die „Toffees“ stehen zu Beginn der zweiten Saisonhälfte sogar auf einem Abstiegsplatz. Sky Experte Mladen Petric und Florian Schmidt-Sommerfeld begrüßen die Zuschauer:innen um 20:30 Uhr zur Partie an der Anfield Road, Sven Töllner ist als Field-Reporter vor Ort. Sky Q Kund:innen können sowohl das Roses Derby in Leeds als auch das Duell in Liverpool auf Sky Sport UHD zusätzlich live auch in UHD erleben.Darüber hinaus überträgt Sky am Samstag ab 13:20 Uhr das Londoner Stadtduell zwischen West Ham United und dem FC Chelsea live, direkt im Anschluss ab 15:50 Uhr die Partie des Tabellenführers FC Arsenal gegen den FC Brentford. Parallel zeigt Sky das Aufsteigerduell zwischen dem FC Fulham und Nottingham Forest für Sky Kund:innen im Livestream auf skysportaustria.at/streaming Titelverteidiger Manchester City, mit fünf Punkten Rückstand hartnäckigster Arsenal-Verfolger, empfängt am Sonntag ab 17:20 Uhr Aston Villa.Insgesamt überträgt Sky von Samstag bis Montag alle zehn Partien des 23. Spieltags in der Premier League in voller Länge, acht davon live.





Zwei Spiele der WSL am Samstag und Sonntag live

Am Samstag und Sonntag überträgt Sky zudem zwei Partien der Women’s Super League live. In den beiden Nachholspielen des 1. Spieltags empfängt zunächst am Samstag der Tabellenvierte Manchester City den drittplatzierten Arsenal WFC mit den Österreicherinnen Manuela Zinsberger und Laura Wienroither. Sky berichtet ab 13:20 Uhr live. Am Sonntag ist Sky ab 12:50 Uhr live dabei, wenn der Tabellenzweite Manchester United bei den Frauen der Tottenham Hotspur antritt, die zuletzt sechs Ligaspiele in Folge verloren haben.



Die Premier League und die WSL am Wochenende live bei Sky:



Samstag:

13:20 Uhr: West Ham United – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League



15:50 Uhr: FC Arsenal – FC Brentford live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Leicester City – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 7



16:00 Uhr: FC Fulham – Nottingham Forest im Livestream auf skysportaustria.at/streaming



18:20 Uhr: AFC Bournemouth – Newcastle United live auf Sky Sport Premier League



21:00 Uhr: Crystal Palace – Brighton & Hove Albion zeitversetzt in voller Länge auf Sport Premier League



2:00 Uhr: FC Southampton – Wolverhampton Wanderers zeitversetzt in voller Länge auf Sport Premier League



13:20 Uhr: Women’s Super League, Nachholspiel 1. Spieltag, Manchester City – Arsenal WFC live auf Sky Sport Mix



Sonntag:

14:50 Uhr: Leeds United – Manchester United live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD



17:20 Uhr: Manchester City – Aston Villa live auf Sky Sport Premier League



12:50 Uhr: Women’s Super League, Nachholspiel 1. Spieltag, Tottenham Hotspur – Manchester United live auf Sky Sport 6



Montag:

16:00 Uhr: “Box2Box – Dein Rückblick” live auf Sky Sport News sowie um 20.00 Uhr auf Sky Sport Premier League



20:30 Uhr: „Match of the Week“: FC Liverpool – FC Everton live auf Sky Sport Austria 2, Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD



23:00 Uhr: “What a Strike!” – die Highlights auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

