Österreicher-Duell zum Auftakt in Estoril

Dominic Thiem startet beim ATP-Tour-250-Turnier in Estoril gegen Landsmann Sebastian Ofner ins Turnier (Dienstag, zweites Spiel nach 13 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass). Mit Jurij Rodionov ist ein zweiter Österreicher fix im Hauptfeld. In Estoril geht es auch um Österreichs Nummer eins in der Tennis-Weltrangliste.

Dominic Thiem und Sebastian Ofner treffen auf der Tour zum dritten Mal aufeinander. In Kitzbühel 2019 und 2022 feierte Thiem jeweils einen Achtelfinalsieg. Chancen auf die rot-weiß-rote Nummer eins hat auch Jurij Rodionov, er beginnt in Portugal gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas.

Rodionov als 120. wie Ofner als 122. haben nach zuletzt guten Leistungen am Montag jeweils ein neues Karrierehoch erreicht. Gewinnt Qualifikant Ofner diesmal gegen den weiter bei nur einen Saisonsieg haltenden Thiem (111.), überholt er ihn. Rodionov könnte freilich im Turnierverlauf seinerseits an seinem Landsmann noch vorbeiziehen. Gegen den 35-jährigen Ramos-Vinolas hat der 23-jährige Niederösterreicher bisher noch nie gespielt.

Thiem holt sich Selbstvertrauen im Doppel

Bereits am heutigen Montag hat Dominic Thiem im Doppelbewerb beim ATP-250-Event von Estoril an der Seite von Joao Sousa die zweite Runde erreicht. Das Duo besiegte Duate Vale und Ben Shelton klar in zwei Sätzen. Damit hat sich Thiem, der in der Saison 2023 erst einen Einzelerfolg verzeichnen konnte, Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben geholt.

Bild: Imago