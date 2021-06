Österreicher-Trio unterliegt in Wimbledon-Qualifikation

via

Die Österreicher Sebastian Ofner, Barbara Haas und Julia Grabher sind am Donnerstag in der Qualifikation für das Tennis-Grand-Slam in Wimbledon ausgeschieden.

Der Steirer Ofner unterlag in der dritten und für den Aufstieg in das Hauptfeld entscheidenden Runde dem Deutschen Daniel Masur 3:6,3:6,7:5,1:6. Davor waren jeweils in der zweiten Runde die Oberösterreicherin Haas Tereza Smitkova (CZE) 6:7(6),3:6 und die Vorarlbergerin Grabher Ellen Perez (AUS) 0:6,3:6 unterlegen.

Dadurch wird nächste Woche aus österreichischer Sicht nur der Niederösterreicher Dennis Novak im Hauptbewerb spielen. Der als Nummer vier gesetzte US-Open-Sieger Dominic Thiem musste wegen einer diese Woche auf Mallorca erlittenen Handgelenksblessur absagen und fällt länger aus.

