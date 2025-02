Österreicherinnen im Biathlon-WM-Einzel abgeschlagen – Gold an Simon

Die ÖSV-Biathletinnen haben die Spitzenplätze im WM-Einzel über 15 km um Längen verpasst.

Lisa Hauser wurde am Dienstag in Lenzerheide mit drei Strafminuten 30., Tamara Steiner belegte Rang 31. Gold holte die Französin Julia Simon, die auch schon mit der Mixedstaffel triumphiert hatte. Die Sprint- und Verfolgungsweltmeisterin von 2024 gewann trotz einer Strafminute 37,8 Sekunden vor der fehlerfreien Schwedin Ella Halvarsson. Bronze ging an Simons Landsfrau Lou Jeanmonnot.

Der ehemaligen Massenstart-Weltmeisterin Hauser fehlten über vier Minuten auf die Siegerin. „Es war im Großen und Ganzen ein bisschen verkorkst das Rennen. Die anderen haben es einfach viel besser gemacht“, sagte die routinierte Tirolerin. Steiner lag nach einer Strafminute 3,2 Sekunden hinter Hauser. Anna Andexer (4 Schießfehler) wurde 56., Anna Juppe (5) 67.

Gandler im Krankenhaus

Anna Gandler war krankheitsbedingt nicht am Start gewesen. Die Tirolerin musste nach ihrer Heimreise mit sehr hohem Fieber sogar ins Krankenhaus gebracht werden, wie sie auf Instagram berichtete. Auch Felix Leitner hat die WM aufgrund gesundheitlicher Probleme bereits vorzeitig beendet. Am Mittwoch folgt das Einzel der Männer über 20 km.

