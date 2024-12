Österreichs Nordamerika-Exporte in der Eishockey-Frauenliga PWHL sind am Samstag mit Niederlagen in die neue Saison gestartet.

Die Steirerin Theresa Schafzahl musste sich mit Boston bei Toronto mit 1:3 geschlagen geben, Liga-Neuzugang Anna Meixner ergatterte immerhin einen Punkt. Mit Ottawa ging die Salzburgerin erst nach Penaltyschießen als 3:4-Verliererin vom Eis.

(APA) / Bild: Imago