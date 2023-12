Österreichs Biathleten verpassen in Verfolgungsrennen die Top 20

Das österreichische Biathlonteam hat zum Abschluss des Weltcupauftakts in Östersund in den Verfolgungsrennen kein Topresultat erreicht. Simon Eder verbesserte sich am Sonntag über 12,5 km von Startplatz 36 auf Endrang 22. Im 10-km-Jagdrennen der Frauen belegte Anna Gandler unmittelbar vor Lisa Hauser Rang 24. Die Siege sicherten sich wie schon im Sprint Lou Jeanmonnot sowie der als Vierter gestartete schwedische Lokalmatador Sebastian Samuelsson.

Gandler machte im letzten Rennen vor den Heimbewerben in Hochfilzen mit ansprechender Laufleistung und zwei Strafrunden mehr als 20 Positionen gut, ihr Rückstand zu den Besten war mit mehr als drei Minuten jedoch beträchtlich. Vizeweltmeisterin Hauser büßte mit drei Fehlschüssen drei Positionen ein, sie hatte im Einzel von Östersund mit Rang sechs aber eine Topleistung gezeigt.

Routinier Eder verfehlte nur eine Scheibe, dank guter Laufzeit schob er sich um 14 Plätze nach vorne. Felix Leitner kam nach einer Strafrunde als 27. hingegen nicht von der Stelle. Ab Freitag stehen in Hochfilzen jeweils drei Bewerbe für Frauen und Männer auf dem Programm.

