Österreichs Handballfrauen verpassen Überraschung gegen Spanien

Die Rekordkulisse hätte gestimmt, das Halbzeitergebnis auch. Dennoch mussten Österreichs Handballfrauen beim Abpfiff des EM-Qualifikationsspiels gegen Spanien einer vergebenen Möglichkeit nachweinen. Das 24:29 minderte die Chancen auf das Endrundenticket zwar nicht, dennoch spürten Lena Ivancok und Co., dass der Favorit am Mittwoch in Reichweite gewesen war. „Heute hatten wir die Chance auf zwei Punkte“, meinte auch Coach Monique Tijsterman.

Mit einem guten Start und einer nur schwer überwindbaren Abwehr weckte Österreich im ersten Spiel nach der WM im vergangenen Dezember berechtigte Hoffnungen bei den 2.541 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Sport Arena Wien – ein neuer ÖHB-Höchstwert bei einem Quali-Heimspiel. Spanien, mehrfacher Medaillengewinner bei Endrunden, hatte vorne wie hinten große Mühe und war definitiv verwundbar. „Wenn man gegen Spanien zur Halbzeit 12:10 führt, leckt man Blut“, meinte danach Rückraum-Akteurin Johanna Reichert.

Erst hellwach, dann verschlafen

Bis zu vier Tore betrug der Vorsprung Österreichs in der ersten Hälfte, mit etwas mehr Wurfpräzision hätte er sogar höher ausfallen können. „Ich denke, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, sind gut in der Deckung gestanden, konnten ihr Spiel an den Kreis gut unterbinden“, befand Tijsterman, die in ihr drittes Jahr mit Österreichs Frauen geht. Spanien freilich wollte sich im ersten Spiel unter Neo-Coach Joaquin Rocamora nicht einfach ergeben und schlug nach dem Seitenwechsel zurück.

„Wir haben den Start in die zweite Hälfte ein bisschen verschlafen“, befand Österreichs Top-Scorerin Ines Ivancok. Die Ungarn-Legionärin trug mit Ana Pandza und Klara Schlegel über weite Strecken der ersten Hälfte erfolgreich das Rückraumspiel von Rot-Weiß-Rot – ein Eingreifen der Nationalteam-Comebackerinnen Johanna Reichert und Katarina Pandza war in den ersten 20 Minuten nicht nötig.

„Nicht ans Konzept gehalten“

„Man merkt, dass sie gut eingespielt sind“, zollte Reichert ihren Kolleginnen, die schon bei der WM „einspringen“ mussten, Respekt. Auch Tijsterman durfte mit diesem Aspekt zufrieden sein, weniger gut gefiel ihr hingegen das Verhalten ihrer Equipe in der zweiten Hälfte. „Wir haben uns nicht mehr ans Konzept gehalten“, bemängelte die 56-Jährige. Sauer auf ihre Mannschaft wollte sie aber nicht sein, mehr Ärger verursachten bei ihr einige Zeitstrafen in der zweiten Hälfte: „Die haben uns das Genick gebrochen.“

Die nächste Gelegenheit für die Österreicherinnen bietet sich am Samstag (19.30 Uhr) beim „Rückspiel“ in Algeciras. „Wir können viele positive Dinge aus der Partie ziehen“, betonte Reichert. Ivancok-Soltic gab sich ebenfalls optimistisch. „Der Unterschied war kein zu großer, ich denke, dass man das in Spanien drehen kann.“

(APA) / Bild: GEPA