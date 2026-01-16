Österreichs Hockey-Frauen bezwingen EM-Favorit Deutschland

Österreichs Frauen-Hockey-Nationalteam hat am Freitag bei der Hallen-EM in Prag Rekordchampion und Turnierfavorit Deutschland bezwungen.

Das Team von Trainer Christian Hoffman behielt dank Toren von Laura Kern (2.), Daria Buchta (10., 19.) und Johanna Czech (28.) knapp mit 4:3 die Oberhand. Zuvor hatte es nach einer 3:1-Führung nur ein 3:3 gegen die Belgierinnen gegeben, die nach drei von vier Partien in der Gruppe A wie die Österreicherinnen bei sieben Punkten halten.

Deutschland und die Schweiz folgen mit vier Zählern. Die Schweizerinnen sind am Samstag (10.20 Uhr) letzter Pool-Gegner Österreichs, das am Donnerstag mit einem 8:0 gegen das punktlose Schlusslicht Irland gestartet war. Die Top-zwei-Teams der beiden Gruppen steigen ins Halbfinale auf.

(APA) / Artikelbild: Imago