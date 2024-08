Österreichs Hockey-Herren kämpfen in Wien um EM-Ticket

Robin Rösch über den Kader und das Team:

„Ich denke, es kommt besonders auf eine gute Teamleistung an. Wir haben sicher den ein oder anderen sehr besonderen Spieler in unseren Reihen. Aber aufgrund des Generationswechsels und des neuen Gesichts, das die Mannschaft zeigt, ist es sicherlich so, dass wir die Teamleistung in den Vordergrund stellen wollen.“

Fakten über das Herren-Team

Spitzname Red Capricorns

Weltrangliste Halle – Platz 1 Europaliste Halle – Platz 4 Weltrangliste Feld – Platz 19 Europaliste Feld – Platz 7

Hallen EM

Gold 2010, 2018, 2022 Silber 2014, 2016, 2020 Bronze 1988, 2008, 2012

Hallen WM Gold 2018, 2023 Silber 2015 Bronze 2011