Österreichs Männer bei 3x3-WM im Viertelfinale out

Für Österreichs 3×3-Basketballer bleibt der Traum von der ersten WM-Medaille unerfüllt.

Nico Kaltenbrunner, Fabio Söhnel, Quincy Diggs und Toni Blazan zogen am Samstag in Warschau im Viertelfinale gegen Deutschland mit 19:21 den Kürzeren.

Die Deutschen waren als Gruppensieger direkt unter die besten acht vorgestoßen, die Österreicher hatten das Play-in gegen Belgien am Freitag mit einem 21:13-Erfolg erst erfolgreich meistern müssen. Die Medaillen werden am Sonntag vergeben.

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