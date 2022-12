Österreichs Hockey-Männer-Team startet mit Siegen in Hallen-EM

Österreichs Hockey-Nationalteam der Männer ist mit zwei Siegen in die Hallen-Europameisterschaft in Hamburg gestartet. Die ÖHV-Mannschaft wurde am Donnerstag ihrer Favoritenrolle gerecht und feierte erst einen 9:5-(5:2)-Erfolg über die Schweiz, danach ließ man auch Belgien beim 6:2 (2:1) keine Chance. Zum Mann des Tages des Weltmeisters und Vize-Europameisters avancierte Michael Körper mit insgesamt sieben Treffern.

Österreich führt damit die Tabelle vor Gastgeber und Titelverteidiger Deutschland an, der sich am Donnerstag u.a. gegen Belgien mit einem 4:4 zufriedengeben geben musste. Nächster Gegner ist am Freitag (15.45 Uhr) das noch sieglose Tschechien.

Stimmen zum Spiel

ÖHV-Trainer Robin Rösch nach den Siegen gegen Belgien und die Schweiz:

“Ich bin natürlich zufrieden mit den Ergebnissen. Man sieht, dass wir uns von Spiel zu Spiel steigern

müssen, um hier mitspielen zu wollen, und von daher ist auch noch viel Arbeit zu verrichten und da

freue ich mich drauf.”

ÖHV-Trainer Robin Rösch über die Belgier:

“Ihr habt ja wahrscheinlich alle gesehen, wie viel die Belgier uns abverlangt haben. Wir haben das

Verteidigungsspiel sehr gut gemacht und Mut und Leidenschaft gezeigt. Von daher muss man sagen,

dass das im zweiten Spiel eine deutliche Steigerung war und das ist auch das, was unsere

Ausgangslage für die nächsten Spiele verbessert.”

ÖHV-Stürmer Michael Körper nach dem Sieg gegen Belgien:

“Es fühlt sich natürlich sehr gut an. Viel wichtiger ist aber auch die Leistungssteigerung die wir gehabt

haben, vom ersten zum zweiten Spiel. Auch wenn das Ergebnis hoch war, war das nicht gerade eine

unserer besten Leistungen, es war offensiv und defensiv zu chaotisch. Wir haben das besprochen und

hatten genug Zeit uns zu sammeln. Und umso besser war jetzt die Defensivleistung gegen Belgien.

Denen ist wenig eingefallen und es gab nur einen kurzen Moment, wo wir kurz geschwommen sind.

Aber das haben wir sofort wieder aufgefangen und sind dann in der zweiten Halbzeit wieder

davongezogen. Man muss sagen, egal wer auf dem Platz gestanden ist, wir haben bis zur letzten

Minute Gas gegeben. Belgien ist kaum etwas eingefallen und das zeigt halt, was wir defensiv können.

Das muss jetzt genau so weitergehen.”

ÖHV-Kapitän Xaver Hasun über den weiteren Turnierverlauf:

“Wir bereiten uns jetzt gut auf das Spiel gegen Tschechien vor. Das ist ja auch das Schöne an so einem

Hallenturnier, dass es immer weitergeht. Man ist die ganze Zeit auf Strom und unter Feuer. und ich

freue mich schon extrem auf morgen, die Halle ist super und es macht extrem Spaß bisher.”

Video-Highlights Österreich vs. Belgien 6:2

Frauen-Team besiegt Tschechien 3:2

Die ÖHV-Frauen feierten unterdessen einen 3:2 (0:0)-Erfolg über die Tschechinnen. Nach zuvor zwei Niederlagen schrieb das Team dank zweier Tore von Johanna Czech und eines weiteren Treffers von Lisa Steyrer erstmals in der Tabelle der Gruppe A an.

(APA, Red.) / Bild: ÖHV | reach Guys