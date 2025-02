ÖSV-Adler wollen auch bei Trondheim-WM überzeugen

Mit insgesamt 39 Einzel-Podestplätzen, einem Sieg im Teambewerb von Zakopane und einem weiteren zweiten Platz im Super-Team-Bewerb von Titisee-Neustadt brachen die ÖSV-Adler laufend Rekorde. In Norwegen soll die Fabelsaison mit Edelmetall gekrönt werden. Aber: „Wir dürfen auf keinen Fall vergessen, dass einige Athleten in den letzten Wochen sehr stark aufgetreten sind“, sagte Stecher mit Blick auf den Japaner Ryoyu Kobayashi, Doppelsieger bei der Generalprobe in Sapporo, und Lokalmatador Johann André Forfang, zuletzt acht Mal in Folge in den Top vier. „Das geht alles andere als im Vorbeigehen“, mahnte Stecher.

Die Erinnerungen an die Generalprobe auf den im Februar 2023 eröffneten Schanzen im Granasen Skisenter sind ausgezeichnet. Die ÖSV-Adler feierten im März 2024 auf der Großschanze einen Vierfachsieg (Kraft vor Tschofenig, Hörl und den derzeit verletzten Daniel Huber). Auf der Normalschanze belegte Hörl den dritten Platz. Bei den Frauen landete Pinkelnig als Zweite (Normalschanze) und Dritte (Großschanze) zweimal auf dem Podest.Chancen auf eine Medaille darf sich auch Lamparter ausrechnen. Der Doppel-Weltmeister von 2021 feierte Mitte Jänner in Schonach seinen ersten Saisonsieg, vier weitere Male schaffte es der 23-Jährige aufs Podest. „Ich glaube, dass wir sehr gut performen werden“, gab sich Stecher zuversichtlich. Größte Gegner um eine Medaille sind freilich der norwegische Topfavorit Jarl Magnus Riiber, der in der Heimat seine Bilanz von acht WM-Goldmedaillen weiter ausbauen will, dessen Landsmann Jens Luraas Oftebro und der Deutsche Vinzenz Geiger.

Mit den Brüdern Stefan und Thomas Rettenegger sowie Martin Fritz, Fabio Obermeyr und Franz-Josef Rehrl stellt der ÖSV ein breites Team an Athleten mit zumindest Top-Ten-Potenzial. „Wir sind breit aufgestellt und was zu beobachten ist, dass wir im Langlaufen heuer einen guten Schritt gemacht haben“, betonte Stecher. Damit sollten die ÖSV-Kombinierer vor allem im Teambewerb (6.3.) um Edelmetall mitreden. Bei den Frauen kämpft die frühere Podestläuferin Lisa Hirner weiter mit gesundheitlichen Problemen, womit die 21-jährige Steirerin so wie ihre Teamkolleginnen Claudia Purker und Annalena Slamik kaum Chancen auf die Top drei haben.

Stadlober und Vermeulen wollen auch im Langlauf anschreiben

Im Langlaufen wird das ÖSV-Team von Teresa Stadlober und Mika Vermeulen angeführt. Das Duo peilt in den Distanzrennen jeweils Spitzenplätze an, für die erste rot-weiß-rote Medaille in dieser Sparte seit 1999 müssten allerdings auch die skandinavischen Topfavoriten schwächeln. „Wenn der Tag passt, hat sie durchaus das Potenzial, dass sie wieder eine Medaille gewinnt“, sagte Stecher angesprochen auf Stadlober, die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin im Skiathlon von Peking 2022. Und Vermeulen, Gesamtzweiter bei der Tour de Ski, habe mit „sensationellen Ergebnissen“ bereits bewiesen, dass er zur Weltspitze gehöre, betonte Stecher.

(APA) / Bild: GEPA