ÖSV-Cheftrainer Pfeifer: „Sehr viele Kaliber“ im RTL-Team

ÖSV-Männer-Cheftrainer Marko Pfeifer ist vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden überraschend guter Dinge. „Ich habe ein gutes Gefühl. Es fühlt sich heuer so richtig anders an, dass wir uns brutal drauf freuen“, erklärte der Kärntner vor dem Riesentorlauf am Sonntag. „Wenn ich in die Runde schaue, sind da sehr viele Kaliber“, sagte er in Hinblick auf seine Mannschaft und stellte klar: „Wir wollen vom Mindset wie bei einer WM reingehen, wie wir es in Saalbach gemacht haben.“

Bei der Heim-WM im vergangenen Februar hatte Raphael Haaser sensationell die Goldmedaille gewonnen, im Weltcup war der Tiroler zu dem Zeitpunkt und ist nach wie vor ohne Sieg. Der Weltmeister ist am Sonntag ebenso am Start wie der wieder schmerzfreie Marco Schwarz, Stefan Brennsteiner, Patrick Feurstein, Lukas Feurstein und Manuel Feller. „Die sind alle im besten Alter, die sind Gott sei Dank alle fit. Fünf, sechs richtig starke Skifahrer“, sagte Pfeifer. Alle der Genannten hätten auch schon Erfolge im Riesentorlauf gefeiert. „Ich glaube, das beflügelt die ganze Mannschaft, dass es nicht nur an einem hängt.“

ÖSV-Läufer „erscheinen in gewisser Hinsicht“

Joshua Sturm und Speed-Spezialist Vincent Kriechmayr komplettieren das Aufgebot, über das Pfeifer sagte: „Wir wollen wirklich ‚on fire‘ sein.“ Der Cheftrainer, der in seine vierte Saison in dieser Rolle startet, erläuterte, dass seine Schützlinge ein anderes Auftreten an den Tag legen würden als noch vor einem Jahr. „Die Jungs gehen rein, die erscheinen in gewisser Hinsicht, die strahlen das aus. Das ist schwer erklärbar. Da geht es nicht um den Rechts-Links-Schwung, sondern um einen Teamspirit. Wir wollen mit dieser Überzeugung auftreten und auch Ski fahren, dann wird das auch passen.“

Die stärkste ÖSV-Disziplin bei den Männern sei zwar noch wie vor der Super-G, stellte Pfeifer klar. „Aber wir sind gut vertreten im Riesentorlauf. Wobei wir uns nicht zufrieden geben. Also es gibt genug zu tun im Riesentorlauf für uns, wir haben schon noch genug Luft nach oben.“ Im vergangenen Jahr war Haaser als Siebenter ÖSV-Bester in Sölden gewesen, Patrick Feurstein belegte Platz acht. „Letztes Jahr sind wir ein bisschen holprig reingestartet, auch wenn die Mannschaft in einer guten Verfassung war“, sagte Pfeifer. Am Nationalfeiertag sollte idealerweise ein bisschen mehr herausschauen.

