Nach dem enttäuschenden ersten Heimrennen in Altenmarkt-Zauchensee sind die ÖSV-Damen im Super-G (12 Uhr) nun auf Wiedergutmachung aus.

Nachdem Cornelia Hütter in der gestrigen Abfahrt als beste Österreicherin nur 20. wurde, kann dem ÖSV-Team im zweiten Speedrennen fast nur eine Verbesserung gelingen. Hütter startet im Super-G als Sechste, davor gehen unter anderem die deutsche Allrounderin Emma Aicher als Erste sowie die Olympia-Zweite Mirjam Puchner als Vierte ins Rennen.

Scheib gibt in Zauchensee Speed-Comeback

In der Topgruppe starten unter anderem Ariane Rädler (9) sowie gleich danach St. Moritz-Siegerin Alice Robinson, Speed-Ass Sofia Goggia und die gestrige Gewinnerin Lindsey Vonn. Gegen Ende der Top 30 gehen Nina Ortlieb (26), Nadine Fest (27) und Ricarda Haaser (29) an den Start. Mit Spannung erwartet wird das Speed-Comeback von Riesentorlauf-Ass Julia Scheib (31). Die weiteren Österreicherinnen sind in Abwesenheit der verletzten Magdalena Egger diesmal Emily Schöpf (36), Carmen Spielberger (38) sowie Stephanie Brunner (43).

