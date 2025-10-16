ÖSV-Fahrer beendete seine Karriere

Der Kärntner Christian Walder hat der „Kleine Zeitung“ sein Karrierende als Skirennläufer bekanntgegeben.

Der Ehemann der zuletzt zurückgetretenen Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier, Österreichs Sportlerin des Jahres, hat sein letztes Weltcuprennen am 27. November 2022 in Lake Louise als Super-G-30. bestritten. Danach wie davor wurde er von Blessuren gebremst. Sein einziges Weltcup-Podest erreichte der 34-Jährige am 12. Dezember 2020 in Val d’Isere als Super-G-Dritter.

