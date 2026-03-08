ÖSV-Frauen in letztem Staffel-Bewerb auf Rang acht

Österreichs Biathlon-Frauen haben den letzten Staffel-Bewerb des Weltcupwinters auf Rang acht beendet. Tamara Steiner, Anna Gandler, Lea Rothschopf und Anna Andexer hatten am Sonntag über 4 x 6 Kilometer nach insgesamt acht Fehlschüssen 2:45,9 Minuten Rückstand auf die Siegerinnen aus Schweden.

Platz zwei ging an Frankreich (+40,6 Sek.) vor Norwegen (+1:06,8 Min.). Österreichs nicht voll fitte Top-Biathletin Lisa Hauser verzichtete auf einen Start.

Auch die Staffel-Gesamtwertung, die an Frankreich ging, schloss Rot-Weiß-Rot nach fünf Rennen auf dem achten Rang ab. Aus Finnland geht es per Charter direkt weiter nach Estland zur nächsten und vorletzten Weltcup-Station in Otepää.

(APA) / Bild: GEPA