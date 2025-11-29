ÖSV-Frauen wollen „Brennsteiner-Effekt“ nutzen

Bereits der dritte Weltcup-Slalom der Saison nach Levi und Gurgl steht am Sonntag in Copper Mountain an.

Die bisherige Dominanz von Mikaela Shiffrin, die sich zu Beginn der Olympiasaison in ausgezeichneter Form zeigt, stempelt die US-Amerikanerin in ihrer Heimat zur klaren Favoritin. Österreichs Läuferinnen haben nicht zuletzt auch durch den Riesentorlauf-Sieg am Freitagabend von Stefan Brennsteiner einen zusätzlichen Motivationsschub erhalten.

Dementsprechend groß war die Freude bei den Frauen über den lange überfälligen ersten Sieg des 34-Jährigen. „Brandy – unglaublich, ich freue mich irrsinnig. Ich habe immer wieder mitgekriegt, wie es ihn zurückgehaut hat auf den Boden. Es ist irrsinnig schön, dass man sieht: aufstehen, rentiert sich. Das war ein Gänsehautmoment“, sagte Katharina Gallhuber. Inspiration auch gerade für sie, hatte sie doch in der Vorsaison anhaltende Knieprobleme. „Ich bin schon eine Zeit lang schmerzfrei. Ich habe schon sehr gute Trainingstage gehabt, so macht Skifahren wieder richtig Spaß. Es geht wieder ums Wesentliche.“

Truppe fährt nur noch Slalom und ist „freier im Kopf“

Für das bisher beste ÖSV-Slalom-Ergebnis in der noch jungen Saison hat Katharina Truppe gesorgt. Sie landete in Gurgl nach starkem zweiten Lauf an sechster Stelle. Die 29-jährige Kärntnerin fühlt sich nach der Entscheidung, den Riesentorlauf wegzulassen, befreit. „Es ist einfach weniger Stress. Ich habe immer länger gebraucht, dass ich in meine Saison reinfinde. Heuer ist das mit Gurgl gleich mal am Anfang gut gegangen. Ich hab den Riesentorlauf drei Jahre mitgeschleppt, was einfach nicht funktioniert hat. Jetzt bin ich ein bisserl freier im Kopf auch und muss keinen Ballast mehr mitschleifen“, schilderte Truppe im idyllischen Bergort in Colorado.

Das viele Reisen stört die Villacherin knapp sechs Wochen vor ihrem Dreißiger nicht. „Wenn das Start-Stabele vor mir zugeht, gibt es nur noch mich, die Piste und die Zeit. Da interessiert mich das andere gar nicht mehr. Ich reise gern und deswegen ist mir egal, wo ich unterwegs bin, weil ich das mit Leidenschaft tue.“

Liensberger freut sich auf amerikanischen Schnee

Auch im rot-weiß-roten Frauen-Team hatte es ja gleich beim Auftakt in Sölden mit Julia Scheib einen Sieg im Riesentorlauf gegeben. So etwas gibt auch der ehemaligen Slalom-Weltmeisterin Katharina Liensberger Auftrieb. „Absolut. Das tut der ganzen Mannschaft gut, wenn man merkt, es harmonisiert im Team. Sie ist nicht in meiner Trainingsgruppe, aber es ist megaschön, wenn man von den Teamkolleginnen spürt, wow es funktioniert, man kann sich mit ihnen mitfreuen.“ Nun wolle man nach dem Brennsteiner-Sieg den „Teamspirit mitnehmen“.

Liensberger genießt das Flair in Colorado und das skibegeisterte Publikum. „Eine coole Stimmung. Ich freue mich drauf, amerikanischer Schnee braucht viel Gefühl.“ Die 28-jährige Vorarlbergerin ist nach Rang zehn zum Auftakt bzw. dem Ausfall in Gurgl freilich noch nicht zufrieden. „Aber es nutzt nichts, abhaken, nach vorne schauen, auf dem aufbauen. Schlussendlich weiß ich, dass ich ein gutes Setup, vom Training, vom Material (habe).“ Man habe bei Brennsteiner gesehen, dass es auch das Quäntchen Glück am Tag X brauche. Für Liensberger, die auch Riesentorlauf fährt, ist der Slalom „ganz klar meine Einserdisziplin, egal, was jetzt war“, stellte sie fest.

Ganz vorne, da kann sich aktuell nur Shiffrin selbst schlagen. Katharina Truppe bringt es auf den Punkt. „Da ist gerade eine ganz große Amerikanerin, die man stoppen muss, um da vorbeizukommen“, sagte sie lachend. „Ich glaube, wir können uns um Platz zwei kämpfen. Und Gallhuber fügte hinzu: „Man kann sich irrsinnig viel abschauen. Unfassbar, sie fährt grad so gut Slalom wie nie zuvor, fordert uns alle heraus.“

