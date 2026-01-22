Auch in diesem Winter werden die traditionellen Hahnenkammrennen mit dem Super-G eröffnet – Österreich liebäugelt nach bislang starken Saisonleistungen mit einem Heimsieg.

Als Erster geht der Franzose Nils Allegre an den Start, der erste Österreicher im Rennen ist Lukas Feurstein mit der Startnummer 4. Als Teil der Topgruppe geht der Abfahrts-Trainingsschnellste Giovanni Franzoni ins Rennen (Startnummer 7), kurze Zeit später folgen Stefan Babinsky (9), Raphael Haaser (11), Marco Odermatt (13) sowie Vincent Kriechmayr (15).

Innerhalb der ersten 20 Athleten treten noch zwei weitere ÖSV-Läufer an: Daniel Hemetsberger (16) sowie Marco Schwarz (18). Außerhalb der Top 30 nehmen zuletzt vier rot-weiß-rote Speed-Spezialisten den Super-G in Angriff: Andreas Ploier (38) im Doppelpack mit Vincent Wieser (39), Manuel Traninger (42) sowie Fabian Bachler als 53. von 63 Läufern.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.