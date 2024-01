ÖSV-Kader bei Junioren-WM mit Olympiasiegerin Waroschitz

Für die WM der alpinen Junioren und Juniorinnen in Frankreich hat der Österreichische Skiverband 16 Nachwuchstalente nominiert. Mit dabei im Skigebiet Les Portes du Soleil ist etwa die frischgebackene zweifache Jugend-Olympiasiegerin Maja Waroschitz. Die 17-jährige Tirolerin gewann vor wenigen Tagen in Gangwon Gold in der Kombination sowie danach im Slalom. Hoffnungen liegen in den Technik-Bewerben auch auf Leonie Raich und den Vorarlbergern Jakob Greber und Moritz Zudrell.

Die Pitztalerin Raich (18), eine entfernte Verwandte von Doppel-Olympiasieger Benjamin Raich, durfte zuletzt in Kranjska Gora im Slalom bereits im Weltcup ran. Gleiches gilt für den ebenfalls 18-jährigen Zudrell, der im Wengen-Slalom bis zu seinem Ausfall gut auf Kurs war.

Greber, dessen Eltern Christian Greber und Cornelia Meusburger beide reichlich Weltcup-Erfahrung haben, hatte im Vorjahr bei der Nachwuchs-WM in St. Anton in der Team-Kombination mit Vincent Wieser Bronze gewonnen. Bei den Frauen ist die Vorarlbergerin Victoria Olivier bereits zweifache WM-Medaillengewinnerin. Die WM läuft von 28. Jänner bis 3. Februar.

ÖSV-Team der Junioren-WM

Frauen (8): Victoria Bürgler (S), Natalie Falch (T), Nadine Hundegger (NÖ), Victoria Olivier (V), Leonie Raich (T), Valentina Rings-Wanner (T), Maja Waroschitz (T), Leonie Zegg (V)

Männer (8): Jakob Eisner (K), Felix Endstrasser (T), Matthias Fernsebner (S), Jakob Greber (V), Matteo Haas (T), Oscar Heine (K), Fabio Walch (T), Moritz Zudrell (V)

(APA) / Bild: GEPA