ÖSV-Kombi-Trio nach Springen in den Top sechs

Österreichs Nordische Kombinierer liegen nach dem Sprungteil in ihrem ersten olympischen Bewerb in Predazzo auf den Rängen zwei, vier und sechs.

Weltcupleader Johannes Lamparter (104,5 m) geht als Sechster mit 21 Sekunden Rückstand auf den estnischen Leader Kristjan Ilves in Tesero in die 10-km-Loipe. Bester ÖOC-Mann war Thomas Rettenegger als Zweiter (+15 Sek.). Sein Bruder, der Seefeld-Triple-Gesamtzweite Stefan Rettenegger, liegt fünf Sekunden dahinter auf Rang vier.

Der starke Läufer Jens Luraas Oftebro aus Norwegen geht sieben Sekunden hinter Lamparter als Siebenter und unmittelbar vor dem ebenfalls starken Deutschen Vinzenz Geiger ins Rennen. „Man muss den Sprung auf großer Bühne erst einmal runterbringen, deswegen bin ich schon zufrieden. Besser, man ist dabei bei der Musik und hat ein, zwei Sekunden Vorsprung, als man läuft den richtig starken Läufern hinterher“, sagte Lamparter zur APA. Die Schanze streue sehr wenig. „Wir haben schon Chancen, dass wir um eine Medaille mitfighten können. Wahrscheinlich wird es eine Riesengruppe werden. Ich glaube, dass es ein anstrengendes Rennen, eigentlich ein Ausscheidungsrennen, werden wird.“

Stefan Rettenegger landete bei wechselnden Windbedingungen bei 99 Metern, sein Bruder vor vielen Fans auch aus Deutschland und Österreich bei 100 m.

