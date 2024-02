ÖSV-Kombinierer wollen Riiber-Abwesenheit nutzen

Für die Nordischen Kombinierer geht es nun wie für alle Wintersportarten in Richtung Saisonkehraus: Nach einer zweiwöchigen Pause steht am Wochenende in Lahti die nächste Station auf dem Programm. Danach folgen noch Oslo und von 15. bis 17. März Trondheim.

Die Entscheidung ist bei den Männern längst gefallen. Gesamtsieger Jarl Magnus Riiber verzichtet zur Auskurierung einer angeschlagenen Schulter auf den Finnland-Trip, ist in Oslo dann wieder dabei.

„Wir wollen in Abwesenheit von Riiber alles versuchen, um unseren nächsten Saisonerfolg zu feiern“

Bei den Lahti Ski Games sind neben der Sparte Kombination auch Skisprung und Langlauf vertreten. Die ÖSV-Truppe ist bereits seit Montag vor Ort, auch wegen magerer Trainingsmöglichkeiten in Mitteleuropa. Johannes Lamparter ist nach wie vor nicht topfit und hustet noch, dennoch wollen er und Stefan Rettenegger ganz vorne mitmischen. „Wir wollen in Abwesenheit von Riiber alles versuchen, um unseren nächsten Saisonerfolg zu feiern“, meinte Cheftrainer Christoph Bieler.

„Ich freue mich auf die letzte Periode und auf die Wettkämpfe, ein Skandinavien-Trip zum Abschluss der Saison ist immer cool. Wo ich dann leistungsmäßig stehe, werden wir sehen“, sagte Lamparter dazu. Auf dem Programm stehen am Samstag (11.30/15.20) ein Teamsprint, am Sonntag (11.00/15.00) ein Einzel.

