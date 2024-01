ÖSV-Männer-Staffel in Ruhpolding auf Platz fünf

Österreichs Biathlon-Männer-Staffel ist am Donnerstag im Staffel-Bewerb in Ruhpolding an der fünften Stelle gelandet.

Nach vier Mal 7,5 Kilometer hatten Dominic Unterweger, Simon Eder, Felix Leitner und David Komatz 1:22,8 Minuten Rückstand auf die souveränen Sieger aus Norwegen. Platz zwei ging an Deutschland (+ 45,0 Sekunden), Italien komplettierte als Dritter (+ 58,7) das Podest.

Damit holte Österreichs Männer-Staffel die zweitbeste Saison-Platzierung, zum Saisonstart im November reichte es in Östersund zu Rang vier. Das erfolgreiche Abschneiden gelang dank einer starken Leistung am Schießstand – Unterweger und Eder blieben makellos, Leitner und Komatz produzierten jeweils nur einen Fehlschuss. Letzterer schob sich mit einem starken Schlussspurt noch von der siebenten an die fünfte Stelle.

(APA)/Bild: GEPA