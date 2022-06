ÖSV-Männerstaffel erreicht Finale

via

via Sky Sport Austria

Österreichs Staffel über 4 x 100 m Lagen hat am Samstagmorgen den Aufstieg ins Finale der Top-Acht knapp geschafft.

Bernhard Reitshammer, Valentin Bayer, Simon Bucher und Heiko Gigler klassierten sich in 3:34,06 Minuten auf Rang acht, 11/100 Sekunden vor den neuntplatzierten Japanern. Für die schnelleste Vorlaufzeit sorgten die USA in 3:32,91. Der Finallauf startet um 19.20 Uhr.

Für Reitshammer und Co. war es ein erster und großer Schritt für Paris 2024: „Das war einmal ein super Statement Richtung Olympia und echt gut. Dass wir am Nachmittag im WM-Finale noch einmal schwimmen dürfen, ist sowieso super geil, echt Wahnsinn“, sagte der 28-Jährige. Für einen Olympia-Quotenplatz muss die Staffel bei der WM kommenden Sommer in Fukuoka (Japan) einen Top-12-Platz erreichen.

(APA)/Bild: GEPA