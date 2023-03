ÖSV-Quartett in Mixed-Staffel in Nove Mesto auf Rang acht

Österreich hat im ersten Sonntag-Bewerb des Biathlon-Weltcups in Nove Mesto in Tschechien Rang acht erreicht. Anna Gandler, Tamara Steiner, David Komatz und Harald Lemmerer kamen in der Mixed-Staffel nach sieben Nachladern und einer Strafrunde mit 2:14,2 Min. Rückstand ins Ziel. Das ÖSV-Quartett lief ohne die beiden Top-Leute Lisa Hauser und Simon Eder, die das Single-Mixed am Nachmittag (15.15 Uhr) bestritten. Frankreich gewann vor Schweden (+33,6 Sek.) und Norwegen (+38,3).

Die Österreicher lagen nach starken Leistungen von Gandler (3 Fehler), Steiner (0) und Komatz (0) vor dem letzten Läufer auf Rang vier. Lemmerer allerdings hatte Probleme beim Liegendschießen und musste zu drei Nachladern auch in eine Strafrunde. Mit nur noch einem Fehler stehend rettete er aber den Top-Acht-Platz.

(APA) / Bild: Imago