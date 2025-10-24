ÖSV-Sportdirektor Stecher: „Wollen wieder Trendsetter werden“

ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher möchte Österreich langfristig wieder zur Alpin-Nation Nummer eins machen. „Wir wollen wieder Trendsetter werden im alpinen Skisport. Im Skispringen haben wir das über Jahre hinweg erreicht. Das ist schon so ein bisschen meine Vision, dass man dort auch hinkommt“, sagte er am Freitag in Sölden. Dort erwarte er sich für den Saisonauftakt am Wochenende, „dass man insgesamt mit der Spitze mitmischt“.

Konkrete Ziele wie Weltcup-Kugeln (in der vergangenen Saison ging der ÖSV diesbezüglich leer aus) oder den Gewinn des Nationencups wollte Stecher nicht definieren. „Ich würde es nicht messen an einer Kugel, sondern insgesamt an Leistungen“, betonte der Steirer. „Weltcup-Kugeln sind immer schön, wenn man sie erreicht. Wichtig ist letztendlich, dass man über ein ganzes Jahr gesehen erfolgreich dabei ist. Wenn du Zweiter wirst und dir ein tolles Battle mit einem anderen Sportler, einer anderen Sportlerin lieferst, dann ist es auch enorm gut. Es hat halt gerade nicht gereicht dann, weil ein anderer oder eine andere noch ums Alzerl besser war.“

Scheib potenziell „nicht mehr aufzuhalten“

Für die Männer heiße das Ziel am Sonntag in Sölden, „am Stockerl zu sein“. Der Riesentorlauf habe sich „mehr als konsolidiert“, so Stecher. „Wir stellen mittlerweile den Weltmeister“, verwies er auf Raphael Haaser. „Das ist schon etwas, was der Mannschaft Auftrieb geben sollte.“ Auf Frauen-Seite könne Julia Scheib „ganz vorne mitfahren“. Die Steirerin ist das ÖSV-Aushängeschild im Riesentorlauf, im Vorjahr war sie in Sölden Dritte. „Ich glaube, wenn sie mit dem zufrieden ist, dass sie manchmal nicht Erste wird, sondern Vierte oder Fünfte, und sich von da weg sukzessive nach oben steigert, dann ist sie nicht mehr aufzuhalten“, meinte Stecher.

Mit der Installierung von Martin Sprenger als Gruppentrainer soll dem ganzen Team ein Schritt nach vorne gelingen. „Da hoffe ich einfach, dass man jetzt endlich auch bei den Damen wieder Vertrauen findet in ein Betreuerteam, mit dem man dann langfristig zusammenarbeiten kann.“

„Wetter schaut ganz gut aus“

Hinsichtlich der Wetterprognosen für das Sölden-Wochenende zeigte sich Stecher optimistisch. „Das Wetter schaut ganz gut aus. Es werden sicher wieder tolle Bilder nach außen geliefert werden“, sagte der ehemalige Nordische Kombinierer und als solcher zweimalige Team-Olympiasieger. Ein Fragezeichen war in den jüngsten Prognosen der Wind.

