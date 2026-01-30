ÖSV-Springer im Mixed-Teambewerb von Willingen auf Rang vier

Österreichs Skisprung-Mannschaft ist am Freitag im Mixed-Teambewerb in Willingen auf Rang vier gelandet. Julia Mühlbacher, Daniel Tschofenig, Lisa Eder und Stefan Kraft fehlten in einer in nur einem Durchgang entschiedenen Windlotterie 25,8 Punkte auf einen Podestplatz. Slowenien setzte sich hauchdünn 0,6 Zähler vor Deutschland sowie 17,6 vor Japan durch. Am Samstag und Sonntag folgen auf der Mühlenkopfschanze mit je zwei Einzelbewerben die Olympia-Generalproben.

Im bisher einzigen Mixed-Teambewerb der Saison Ende November in Lillehammer war Österreich in ähnlicher Besetzung – lediglich Jan Hörl war damals statt Tschofenig am Start – noch Dritter geworden. Diesmal war es bei wechselndem und teilweise drehendem Wind von Beginn an schwierig. Mühlbacher landete auf der größten Großschanze der Welt, die nicht als Flugschanze gilt (Hillsize 147 m), bei 112,5 Metern. Tschofenig kam auf 117, Eder auf 104,5.

ÖSV-Routinier Kraft überzeugte trotz unruhiger Luftfahrt mit 133 Metern und damit Bestweite in der finalen Gruppe. Selbst Saisondominator Domen Prevc bekundete beim starken Wind in der Luft Probleme, sicherte seinem Team mit einem Satz auf 128,5 m aber noch den Sieg. Vor den Schlussspringern hatte noch Deutschland geführt. Für Samstag ist in Nordhessen etwas weniger Wind prognostiziert. Die Frauen springen wie am Sonntag um 13.15 Uhr, die Männer um 16.00 Uhr.

(APA) / Bild: