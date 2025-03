ÖSV-Staffel holt in Nove Mesto Platz fünf

Österreichs Biathlon-Männer haben am Sonntag in Nove Mesto in der 4×7,5-km-Staffel das beste Ergebnis in dieser Saison erreicht.

Das Quartett Felix Leitner, Simon Eder, David Komatz und Patrick Jakob landete mit insgesamt zehn Nachladern ohne Strafrunde auf dem fünften Rang. Der Rückstand auf die neuerlich siegreichen Franzosen (4 Nachlader) betrug bereits 4:07,2 Minuten. Frankreich gewann vor Norwegen (1 Strafrunde+8 Nachlader/+1:26,6 Min.) und der Ukraine (0+7/+2:45,4).

Später hatten auch die Frauen noch ihren Staffelbewerb (ab 16.45 Uhr). Österreich ist mit Lea Rothschopf, Lisa Hauser, Tamara Steiner und Anna Juppe am Start.

(APA) / Artikelbild: Imago