ÖSV-Staffeln in Nove Mesto jeweils Fünfte

Österreichs Biathleten beweisen gegen Ende der Weltcup-Saison ansteigende Form. Die beiden Staffeln landeten am Sonntag in Nove Mesto jeweils auf Rang fünf. Für die Männer war es das beste Staffel-Ergebnis in dieser Saison. Die Frauen hatten zuletzt bereits bei der WM in Lenzerheide als Vierte überrascht. Die Siege gingen jeweils an die überlegenen Teams aus Frankreich. Die französischen Männer gewannen alle fünf Staffelbewerbe dieses Winters.

Die Franzosen verzeichneten bei schwierigen, teilweise sehr windigen Bedingungen nur vier Nachlader und siegten deutlich vor Norwegen (1 Strafrunde+8 Nachlader/+1:26,6 Min.) und der Ukraine (0+7/+2:45,4). Österreichs Quartett Felix Leitner, Simon Eder, David Komatz und Patrick Jakob verlor mit insgesamt zehn Nachladern 4:07,2 Minuten. „Der fünfte Platz ist natürlich super, aber den haben wir heute eindeutig über das Schießen gemacht“, sagte Routinier Eder. „Das Ziel muss es sein, dass wir den Rückstand im Laufen wieder verringern.“

Dort können die Österreicherinnen mittlerweile mithalten. Lea Rothschopf, Lisa Hauser, Tamara Steiner und Anna Juppe verzeichneten ebenfalls zehn Nachlader. Juppe musste beim letzten Schießen sogar in die Strafrunde, rettete Rang fünf aber knapp vor Ex-Weltmeisterin und Staffel-Olympiasiegerin Hanna Öberg aus Schweden ins Ziel. Frankreich siegte mit fünf Nachladern 25,1 Sekunden vor Norwegen (0+11) und 47,6 vor Deutschland (0+8).

(APA) / Artikelbild: Imago