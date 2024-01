ÖSV will neuen Sportdirektor bis Mitte Februar präsentieren

Der Namen des neu beim Österreichischen Skiverband (ÖSV) installierten Sportdirektors wird in rund drei Wochen bekannt sein. ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer sagte am Samstag im Rahmen der Skiflug-WM auf dem Kulm der APA, dass die Entscheidung bis Mitte Februar gefällt wird. „Wir hatten 35 Bewerbungen, die wurden auf acht reduziert. In den nächsten fünf Tagen wird auf drei reduziert“, konkretisierte Scherer den „sehr transparenten Prozess“.

In einem Hearing soll in der ersten Februar-Hälfte die Wahl getroffen werden. Das neue Verbandsjahr beginnt erst am 1. Mai, der neue Sportdirektor soll laut dem ÖSV-„General“ aber davor in der Gestaltung der neuen Saison dabei sein. Unter den 35 Bewerbungen sei nur eine Frau gewesen.

Stecher unter den Bewerbern

Die verbliebenen acht Kandidaten sind alle männlich und zu einem überwiegenden Teil aus dem Inland, wie Scherer betonte. Eine der 35 Bewerbungen stammt von Mario Stecher, aktuell Sportlicher Leiter im ÖSV für Skispringen und Nordische Kombination, wie der 46-Jährige am Kulm bestätigte.

In einer Beschreibung des Sportdirektor-Jobs hatte Scherer Ende September von „Verantwortung für die sportlichen Leistungen und Erfolge“, über „Entwicklung und Umsetzung einer langfristigen Sportstrategie“ bis „Steuerung der Zusammenarbeit mit den Landesverbänden“, „Budgetplanung und -verantwortung für den Bereich Hochleistungssport“ und „Verantwortung für das Personalmanagement des Hochleistungssportpersonals in Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär“ gesprochen.

(APA) / Bild: GEPA