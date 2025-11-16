ÖTV-Ass verkündet Karriereende

Eine langjährige ÖTV-Größe hört auf: Dennis Novak hat am Sonntag sein Karriereende bekannt gegeben.

Der 32-Jährige, der über ein Jahrzehnt zu den konstantesten Spielern des Landes zählte, machte seine Entscheidung auf Instagram öffentlich.

Novak: „Mehr, als ich mir je erträumt habe“

„Als Nummer 85 der Welt zu stehen, 17 Davis-Cup-Einsätze zu haben und in den Hauptbewerben aller Grand Slams aufzulaufen – das ist mehr, als ich mir je erträumt habe“, schrieb Novak in seinem Abschiedspost.

Der Niederösterreicher galt bereits seit seiner Jugend als großes Talent und war lange Teil der Trainingsgruppe von Erfolgscoach Günter Bresnik. Besonders eng war seine Verbindung zu Dominic Thiem, mit dem er nicht nur zahlreiche Trainingsjahre, sondern auch sportliche Erfolge teilte – darunter das Doppel-Finale in Kitzbühel 2016.

Starke Leistungen im Davis Cup

Novak überzeugte nicht nur auf der ATP-Tour, sondern auch im Davis Cup, wo er über viele Jahre fixer Bestandteil des ÖTV-Teams war. In 17 Einsätzen feierte er unter anderem Siege gegen Topspieler wie Alex de Minaur (AUS) und Andrej Rublev (RUS).

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

[/adMsg

(Red.)

Bild: GEPA