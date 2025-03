ÖTV-Frauen im BJK-Cup gegen Lettland, Portugal, Kroatien

Österreichs Tennis-Frauen bekommen es in der Europa-Afrika-Zone I des Billie Jean King Cup in Vilnius von 8. bis 12. April in der Gruppe D mit Lettland, Portugal und Kroatien zu tun. Das ergab die am Donnerstag vorgenommene Auslosung in London.

ÖTV-Kapitänin Marion Maruska sah eine fordernde Aufgabe. Mit Lettlands Ass Jelena Ostapenko könnte sich Rot-Weiß-Rot auch mit der aktuellen Nummer fünf der Welt konfrontiert sehen.

Unwahrscheinlich ist das nicht, trat Ostapenko doch 2024 in der Europa-Afrika-Zone I in Erscheinung. Kroatien mit seiner Topspielerin Donna Vekic (WTA-22) bezeichnete Maruska als „taffes Los“, auch Portugal, das aktuell über zwei Spielerinnen zwischen Position 250 und 300 verfügt, dürfe man „nicht unterschätzen“. Ihre vorläufige Equipe muss Maruska bis zum 10. März fixieren.

Platz eins und zwei bringen Duelle gegen zwei Teams der Gruppe B um einen Play-off-Platz, der Dritte fixiert den Klassenerhalt. Und der Vierte muss gegen den Dritten von Gruppe B um den Klassenerhalt spielen. Im Vorjahr schaffte Österreich den Sprung ins Play-off und unterlag dort der Ukraine auf neutralem Boden in den USA knapp mit 2:3.

