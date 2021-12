Österreichs Davis-Cup-Team, das beim Finalturnier bereits in der Gruppenphase ausgeschieden war, muss in der Qualifikationsrunde 2022 eine weite Reise auf sich nehmen. Die Truppe von Stefan Koubek, die bei der Auslosung am Sonntag in Madrid als Nummer 12 gerade noch gesetzt war, trifft am 4. und 5. März auswärts auf Südkorea.

(APA)

Artikelbild: GEPA