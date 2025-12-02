ÖTV-Top-Trio tritt bei WTA-Heimturnier in Linz an

Beim „Upper Ladies Austria“ vom 5. bis 12. April 2026 im Linzer Design Center gehen mit Lilli Tagger, Julia Grabher und Sinja Kraus die drei derzeit besten österreichischen Tennisspielerinnen an den Start.

Das gaben die Veranstalter am Dienstag bekannt. Bereits Anfang November hatte die russische Titelverteidigerin Jekaterina Alexandrowa ihre Zusage für das WTA500-Event gegeben. Dieses wird im kommenden Jahr erstmals auf Sand ausgetragen.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.