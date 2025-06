ÖVV-Damen verpassen Final-Einzug der Silver League

Österreichs Volleyball-Frauen haben den angestrebten Einzug ins Finale der Silver League verpasst.

Die Österreicherinnen mussten sich der im Bewerb bisher makellosen Schweiz zum Abschluss der Ligaphase am Sonntag in Amstetten mit 0:3 (-19,-16,-18) geschlagen geben. Das ÖVV-Team von Trainer Roland Schwab hätte zumindest zwei Satzgewinne und damit einen Punktgewinn benötigt, um im Fernduell mit Lettland noch ins Finale um den Wiederaufstieg in die Golden League einzuziehen.

Die Österreicherinnen beschlossen die kontinentale Silver League mit vier Siegen und zwei Niederlagen. Im August geht es in der EM-Qualifikation gegen Griechenland und Nordmazedonien weiter. Die Schweiz verlor in der Ligaphase keinen einzigen Satz und spielt gegen Lettland um den Aufstieg in die Golden League, in der Europas Topteams allerdings ebenfalls nicht antreten.

