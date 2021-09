Offiziell: AlphaTauri verlängert mit beiden Fahrern

via

Der Formel-1-Rennstall AlphaTauri hält für 2022 an seiner Fahrerpaarung fest.

Auch im nächsten Jahr gehen der Franzose Pierre Gasly und der Japaner Yuki Tsunoda für das italienische Team an den Start. Das gab AlphaTauri am Dienstag bekannt.

Gasly ist nach 13 Rennen mit 66 Punkten WM-Achter, sein bislang bestes Ergebnis in diesem Jahr war der dritte Platz beim Großen Preis von Aserbaidschan in Baku. Im Vorjahr hatte der 25-Jährige in Monza triumphiert. Tsunoda (21) ist derzeit mit 18 Zählern 13. im Klassement.

