Offiziell: Altach präsentiert neue sportliche Leitung

Der SCR Altach hat die Nachfolge von Werner Grabherr fixiert. Wie von Sky bereits berichtet, übernimmt Georg Festetics mit 1. November die Rolle des Sportdirektors. Ebenfalls zum Verein stößt Wolfgang Meier als Chefscout, Urgestein Philipp Netzer erhält neue Aufgaben.

Festetics hat in der Vergangenheit schon einige Berührungspunkte mit dem SCR Altach gehabt. Unter anderem stellte der 38-Jährige den Kontakt mit Ex-Trainer Ludovic Magnin her. Ebenso war er am Transfer von Leonardo da Silva nach Altach beteiligt. Festetics kann laut Vereinsangaben auf ein großes Netzwerk zurückgreifen, dass er sich in acht Jahren beim Ligue-1-Klub AS Monaco aufgebaut hat.

Meier wird Chefscout – Mehr Verantwortung für Netzer

„Im Zuge der Neubesetzung der Sportdirektoren-Position nimmt der SCR Altach zusätzlich eine Umstrukturierung der Sportlichen Führungsebene vor und stellt diese zukünftig auf ein breiteres Fundament“, vermelden die Altacher. Wolfgang Meier soll in Zukunft die Kaderplanung und die Entwicklung des Scoutings übernehmen. Philipp Netzer ist bereits als Co-Trainer im Nachwuchs tätig gewesen und wird zukünftig als Schnittstelle zur Akademie, sowie zwischen der Profimannschaft und dem Nachwuchs agieren und auch in der Geschäftsstelle mitarbeiten.

„Georg Festetics passt genau in das Profilbild, welches wir für die Position des sportlich Verantwortlichen erstellt haben. Er konnte sich in seiner Zeit bei der AS Monaco ein globales Netzwerk aufbauen und an der Seite renommierter Sportdirektoren viel Erfahrung sammeln. Gemeinsam mit Wolfgang Meier und Philipp Netzer sehen wir uns gut aufgestellt, um die sportliche Weiterentwicklung des SCR Altach nachhaltig voranzutreiben“, wird Altach-Geschäftsführer Christoph Längle in einer Vereinsaussendung zitiert.

Festetics selbst ergänzt: „Mein Dank gilt den Verantwortlichen des SCR Altach für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Es war immer meine Intention in den Vereinsfußball zurückzukehren. Umso schöner ist, dass ich mir diesen Wunsch in meiner österreichischen Heimat erfüllen kann. Ich sehe im Verein SCR Altach und der gesamten Region großes Potential, das wir gemeinsam ausschöpfen wollen. Ich freue mich auf den Start und die Zusammenarbeit mit Miroslav Klose.“

Quelle: SCR Altach / Bild: Imago