Offiziell: Altach verpflichtet 2,03-Meter-Verteidiger Ndiaye

via

via Sky Sport Austria

Der SCR Altach ist noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Wie Sky bereits berichtet hat, verstärkt Innenverteidiger Pape-Alioune Ndiaye die SCRA-Defensive und unterschreibt bis Sommer 2023, mit Verlängerungs-Option, in Altach.

Der 23-jährige Franzose, der auch den senegalesischen Pass besitzt, stand zuletzt in der ersten Ukrainischen Liga bei Vorskla Poltava unter Vertrag. Für den Tabellenfünften der abgelaufenen Premier Liga-Saison bestritt Ndiaye in zwei Saisonen 40 Pflichtspiele.

Der 2,03 m große Linksfuß wurde in der Akademie des französischen Zweitligisten FC Valenciennes ausgebildet, wo er unter anderem mit Ex-Red Bull Salzburg-Akteur und Jahrgangs-Kollege Dayot Upamecano (jetzt FC Bayern München) zusammenspielte. Nach Stationen in Italien und Spanien wechselte Ndiaye im Sommer 2019 in die Ukraine.

Ndiaye absolvierte diese Woche erfolgreich die Medizinchecks und wird in den kommenden Tagen in den Trainingsbetrieb der 1. Mannschaft einsteigen.

Sky-Info: Nussbaumer vor Abschied aus Altach

Bei den Vorarlbergern steht aber auch ein Abgang unmittelbar bevor: Daniel Nussbaumer absolviert laut Sky-Informationen demnächst einen Medizincheck bei Academico Viseu. Der 21-jährige Angreifer soll beim portugiesischen Zweitligisten am Wochenende einen Vertrag unterschreiben.

Text: Sky/SCR Altach

Foto: SCR Altach