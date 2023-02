Offiziell: Balic wechselt per Leihe vom LASK zu Altach

via

via Sky Sport Austria

Linksaußen Husein Balic wird im Frühjahr 2023 für den SCR Altach auflaufen. Der 26-Jährige wird bis Saisonende an die Vorarlberger verliehen, die Leihe beinhaltet keine Kaufoption.

Husein Balic wechselte vor drei Jahren vom SKN St. Pölten zum LASK und absolvierte bisher 104 Einsätze für die Schwarz-Weißen. In der laufenden Saison kam der 26-jährige Flügelspieler sieben Mal zum Einsatz, fünf Mal in der Liga, zwei Mal im Cup. Bis Saisonende 2022/23 wird er nun an den SCR Altach verliehen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Quelle: SCR Altach