Offiziell: Bayern holen Benfica-Talent & Franzosen-Juwel

via

via Sky Sport Austria

Der FC Bayern gibt einen Tag nach dem Deadline Day die Verpflichtung eines vielversprechenden Talents bekannt: Tiago Dantas kommt an die Säbener Straße.

Tiago Dantas von Benfica wird sich dem Rekordmeister für ein Jahr auf Leihbasis anschließen. Sky berichtete bereits am gestrigen Tag exklusiv über den bevorstehenden Wechsel. Der zentrale Mittelfeldspieler gilt als eines der größten Talente Portugals. Zunächst ist er aber für die zweite Mannschaft eingeplant.

Tiago Dantas lief beim portugiesischen Traditionsverein in 49 Pflichtspielen der zweiten Mannschaft auf, die in der 2. Liga angesiedelt ist. Zudem gaben die Bayern am Dienstag eine weitere Verstärkung für die zweite Mannschaft bekannt: Der Franzose Rémy Vita (19) kommt vom Troyes AC und wird als Linksverteidiger bei den Roten auflaufen.

Die Münchner hatten zuvor bereits noch Marc Roca, Bouna Sarr, Eric Maxim Choupo-Moting und Douglas Costa verpflichtet.

Bild: GEPA