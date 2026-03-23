Offiziell: Chiefs verlängern mit Kelce

Superstar Travis Kelce geht mit den Kansas City Chiefs in seine 14. Saison in der National Football League (NFL). Die Chiefs veröffentlichten am Montag in den Sozialen Medien ein Foto, das Kelce bei der Vertragsunterschrift zeigt. Der 36 Jahre alte Tight End, der mit Pop-Megastar Taylor Swift verlobt ist, hat mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl gewonnen.

„Ich freue mich jetzt schon darauf, wieder das Trikot zu tragen“, sagte der 36-Jährige in einem an die Fans gerichteten Video: „Jetzt ist es offiziell.“ Details zur Laufzeit des Vertrags nannte Kansas City nicht, laut Medienberichten beträgt sie drei Jahre.

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Kelce ließ Zukunft offen

Am 9. März hatte bereits der US-Sportsender ESPN berichtet, dass Kelce weitermachen würde. Zuvor hatte der Football-Profi seine Zukunft offengelassen. Er wolle sich seiner Familie widmen, „um herauszufinden, wie es weitergeht“.

Die Chiefs hatten die Playoffs in der vergangenen Saison verpasst, ihr Quarterback Patrick Mahomes erlitt Mitte Dezember einen Kreuzbandriss. Bis zum Saisonstart im September will der Spielmacher wieder fit sein.

(SID) / Bild: Imago