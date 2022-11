Offiziell: DFB-WM-Kandidat Nmecha fällt lange aus

via

Lukas Nmecha vom VfL Wolfsburg wird wegen einer Knie-Verletzung die WM in Katar verpassen. Das bestätigte der VfL Wolfsburg am Mittwoch.

Untersuchungen am Mittwochvormittag ergaben, dass sich der Angreifer einen Teilabriss der Patellasehne im rechten Knie zugezogen hat. Eine Operation ist nicht erforderlich, er wird dennoch mehrere Wochen pausieren müssen.

„Es ist schade, dass Lukas das letzte Pflichtspiel in diesem Jahr verpasst und auch nicht bei der Weltmeisterschaft in Katar dabei sein kann. Wir wünschen ihm einen schnellen und reibungslosen Heilungsverlauf“, sagte VfL-Manager Jörg Schmadtke.

Nach einem Foul von Mats Hummels beim 2:0-Heimsieg gegen Borussia Dortmund wurde der 23-Jährige rund zwei Minuten am rechten Knie behandelt, machte anschließend aber weiter und erzielte in der Nachspielzeit sogar den 2:0-Endstand. Beim „Aufkommen“ hatte sich Nmecha unglücklich verletzt.

In der Nations League wurde Nmecha in drei von sechs Partien jeweils in der Schlussviertelstunde eingewechselt, blieb dabei aber ohne eigenen Treffer.

