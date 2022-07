Offiziell: Ex-WSG-Torjäger Vrioni geht in die MLS

Torjäger Giacomo Vrioni wechselt in die MLS zu New England Revolution. Der 23-jährige Italo-Albaner verlässt Juventus Turin mit sofortiger Wirkung und wagt damit den Schritt in die USA.

Vrioni wurde letzte Saison als Leihspieler der WSG Tirol Torschützenkönig in der ADMIRAL Bundesliga (19 Tore). Juventus erhält laut übereinstimmenden Medienberichten rund 3,8 Millionen Euro für Vrioni.

Bild: GEPA